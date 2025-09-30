- Aperçu
AVEE: American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E
Le taux de change de AVEE a changé de 0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.67 et à un maximum de 64.03.
Suivez la dynamique American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AVEE aujourd'hui ?
L'action American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E est cotée à 63.81 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.44%, a clôturé hier à 63.53 et son volume d'échange a atteint 23. Le graphique en temps réel du cours de AVEE présente ces mises à jour.
L'action American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E verse-t-elle des dividendes ?
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E est actuellement valorisé à 63.81. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.58% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVEE.
Comment acheter des actions AVEE ?
Vous pouvez acheter des actions American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E au cours actuel de 63.81. Les ordres sont généralement placés à proximité de 63.81 ou de 64.11, le 23 et le -0.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVEE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AVEE ?
Investir dans American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E implique de prendre en compte la fourchette annuelle 46.33 - 65.56 et le prix actuel 63.81. Beaucoup comparent 3.00% et 21.01% avant de passer des ordres à 63.81 ou 64.11. Consultez le graphique du cours de AVEE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF l'année dernière était 65.56. Au cours de 46.33 - 65.56, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 63.53 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) sur l'année a été 46.33. Sa comparaison avec 63.81 et 46.33 - 65.56 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVEE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AVEE a-t-elle été divisée ?
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 63.53 et 8.58% après les opérations sur titres.
- 63.53
- 64.03
- 63.81
- 64.11
- 63.67
- 64.03
- 23
- 0.44%
- 3.00%
- 21.01%
- 8.58%
-
- 1.8%
- 1.7%
- 2.1%
- -0.3%
- -0.4%
- 0.0%
-
- 45.8
- 41.5
-
- 7.326 M
- 7.181 M
- 94.2
- 100.7
- 97.8