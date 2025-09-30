- Panorámica
AVEE: American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E
El tipo de cambio de AVEE de hoy ha cambiado un 0.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 64.05, mientras que el máximo ha alcanzado 64.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AVEE hoy?
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E (AVEE) se evalúa hoy en 64.14. El instrumento se negocia dentro de 0.52%; el cierre de ayer ha sido 63.81 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AVEE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E?
American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E se evalúa actualmente en 64.14. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.14% y USD. Monitoree los movimientos de AVEE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AVEE?
Puede comprar acciones de American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E (AVEE) al precio actual de 64.14. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 64.14 o 64.44, mientras que 4 y 0.14% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AVEE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AVEE?
Invertir en American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E implica tener en cuenta el rango anual 46.33 - 65.56 y el precio actual 64.14. Muchos comparan 3.54% y 21.64% antes de colocar órdenes en 64.14 o 64.44. Estudie los cambios diarios de precios de AVEE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF?
El precio más alto de Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) en el último año ha sido 65.56. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 46.33 - 65.56, una comparación con 63.81 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF?
El precio más bajo de Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) para el año ha sido 46.33. La comparación con los actuales 64.14 y 46.33 - 65.56 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AVEE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AVEE?
En el pasado, American Century ETF Trust Avantis Emerging Markets Small Cap E ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 63.81 y 9.14% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 63.81
- Open
- 64.05
- Bid
- 64.14
- Ask
- 64.44
- Low
- 64.05
- High
- 64.14
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 0.52%
- Cambio mensual
- 3.54%
- Cambio a 6 meses
- 21.64%
- Cambio anual
- 9.14%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8