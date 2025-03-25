Moedas / AURA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AURA: Aura Biosciences Inc
6.31 USD 0.21 (3.44%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AURA para hoje mudou para 3.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.18 e o mais alto foi 6.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Aura Biosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AURA Notícias
- Aura Biosciences Posts Q2 Cash Surge
- 3 ‘Strong Buy’ Russell 2000 Stocks with Triple-Digit Upside Potential - TipRanks.com
- Aura Energy invests in Swedish uranium venture
- H.C. Wainwright sets $22 target for Aura Biosciences stock
- JMP maintains $19 target on Aura Biosciences stock after FDA insights
- Aura Biosciences stock holds $19 target at Citizens JMP
- Aura Biosciences sets terms for $75 million public offering
- Aura Biosciences Announces Proposed Public Offering of Common Stock and Warrants
- Aura Biosciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- US Stocks Likely To Open Mixed: 'Expect Volatility. Buckle Up,' Says Expert - Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Aura Biosciences, Inc (AURA) Virtual Urologic Oncology Investor Event Call (Transcript)
Faixa diária
6.18 6.40
Faixa anual
4.35 12.38
- Fechamento anterior
- 6.10
- Open
- 6.28
- Bid
- 6.31
- Ask
- 6.61
- Low
- 6.18
- High
- 6.40
- Volume
- 365
- Mudança diária
- 3.44%
- Mudança mensal
- 0.96%
- Mudança de 6 meses
- 7.50%
- Mudança anual
- -28.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh