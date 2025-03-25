KurseKategorien
Währungen / AURA
Zurück zum Aktien

AURA: Aura Biosciences Inc

6.25 USD 0.01 (0.16%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AURA hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.10 bis zu einem Hoch von 6.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aura Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AURA News

Tagesspanne
6.10 6.32
Jahresspanne
4.35 12.38
Vorheriger Schlusskurs
6.26
Eröffnung
6.27
Bid
6.25
Ask
6.55
Tief
6.10
Hoch
6.32
Volumen
104
Tagesänderung
-0.16%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
6.47%
Jahresänderung
-29.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K