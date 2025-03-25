Währungen / AURA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AURA: Aura Biosciences Inc
6.25 USD 0.01 (0.16%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AURA hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.10 bis zu einem Hoch von 6.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aura Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AURA News
- Aura Biosciences Posts Q2 Cash Surge
- 3 ‘Strong Buy’ Russell 2000 Stocks with Triple-Digit Upside Potential - TipRanks.com
- Aura Energy invests in Swedish uranium venture
- H.C. Wainwright sets $22 target for Aura Biosciences stock
- JMP maintains $19 target on Aura Biosciences stock after FDA insights
- Aura Biosciences stock holds $19 target at Citizens JMP
- Aura Biosciences sets terms for $75 million public offering
- Aura Biosciences Announces Proposed Public Offering of Common Stock and Warrants
- Aura Biosciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- US Stocks Likely To Open Mixed: 'Expect Volatility. Buckle Up,' Says Expert - Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Aura Biosciences, Inc (AURA) Virtual Urologic Oncology Investor Event Call (Transcript)
Tagesspanne
6.10 6.32
Jahresspanne
4.35 12.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.26
- Eröffnung
- 6.27
- Bid
- 6.25
- Ask
- 6.55
- Tief
- 6.10
- Hoch
- 6.32
- Volumen
- 104
- Tagesänderung
- -0.16%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 6.47%
- Jahresänderung
- -29.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K