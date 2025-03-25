货币 / AURA
AURA: Aura Biosciences Inc
6.07 USD 0.22 (3.50%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AURA汇率已更改-3.50%。当日，交易品种以低点6.00和高点6.40进行交易。
关注Aura Biosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AURA新闻
- Aura Biosciences Posts Q2 Cash Surge
- 3 ‘Strong Buy’ Russell 2000 Stocks with Triple-Digit Upside Potential - TipRanks.com
- Aura Energy invests in Swedish uranium venture
- H.C. Wainwright sets $22 target for Aura Biosciences stock
- JMP maintains $19 target on Aura Biosciences stock after FDA insights
- Aura Biosciences stock holds $19 target at Citizens JMP
- Aura Biosciences sets terms for $75 million public offering
- Aura Biosciences Announces Proposed Public Offering of Common Stock and Warrants
- Aura Biosciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- US Stocks Likely To Open Mixed: 'Expect Volatility. Buckle Up,' Says Expert - Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Aura Biosciences, Inc (AURA) Virtual Urologic Oncology Investor Event Call (Transcript)
日范围
6.00 6.40
年范围
4.35 12.38
- 前一天收盘价
- 6.29
- 开盘价
- 6.00
- 卖价
- 6.07
- 买价
- 6.37
- 最低价
- 6.00
- 最高价
- 6.40
- 交易量
- 419
- 日变化
- -3.50%
- 月变化
- -2.88%
- 6个月变化
- 3.41%
- 年变化
- -31.49%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值