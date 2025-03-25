Валюты / AURA
AURA: Aura Biosciences Inc
6.29 USD 0.32 (5.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AURA за сегодня изменился на 5.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.89, а максимальная — 6.52.
Следите за динамикой Aura Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AURA
- Aura Biosciences Posts Q2 Cash Surge
- 3 ‘Strong Buy’ Russell 2000 Stocks with Triple-Digit Upside Potential - TipRanks.com
- Aura Energy invests in Swedish uranium venture
- H.C. Wainwright sets $22 target for Aura Biosciences stock
- JMP maintains $19 target on Aura Biosciences stock after FDA insights
- Aura Biosciences stock holds $19 target at Citizens JMP
- Aura Biosciences sets terms for $75 million public offering
- Aura Biosciences Announces Proposed Public Offering of Common Stock and Warrants
- Aura Biosciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- US Stocks Likely To Open Mixed: 'Expect Volatility. Buckle Up,' Says Expert - Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Aura Biosciences, Inc (AURA) Virtual Urologic Oncology Investor Event Call (Transcript)
Дневной диапазон
5.89 6.52
Годовой диапазон
4.35 12.38
- Предыдущее закрытие
- 5.97
- Open
- 5.90
- Bid
- 6.29
- Ask
- 6.59
- Low
- 5.89
- High
- 6.52
- Объем
- 1.006 K
- Дневное изменение
- 5.36%
- Месячное изменение
- 0.64%
- 6-месячное изменение
- 7.16%
- Годовое изменение
- -29.01%
