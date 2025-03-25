通貨 / AURA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AURA: Aura Biosciences Inc
6.26 USD 0.16 (2.62%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AURAの今日の為替レートは、2.62%変化しました。日中、通貨は1あたり6.12の安値と6.40の高値で取引されました。
Aura Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AURA News
- Aura Biosciences Posts Q2 Cash Surge
- 3 ‘Strong Buy’ Russell 2000 Stocks with Triple-Digit Upside Potential - TipRanks.com
- Aura Energy invests in Swedish uranium venture
- H.C. Wainwright sets $22 target for Aura Biosciences stock
- JMP maintains $19 target on Aura Biosciences stock after FDA insights
- Aura Biosciences stock holds $19 target at Citizens JMP
- Aura Biosciences sets terms for $75 million public offering
- Aura Biosciences Announces Proposed Public Offering of Common Stock and Warrants
- Aura Biosciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- US Stocks Likely To Open Mixed: 'Expect Volatility. Buckle Up,' Says Expert - Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Aura Biosciences, Inc (AURA) Virtual Urologic Oncology Investor Event Call (Transcript)
1日のレンジ
6.12 6.40
1年のレンジ
4.35 12.38
- 以前の終値
- 6.10
- 始値
- 6.17
- 買値
- 6.26
- 買値
- 6.56
- 安値
- 6.12
- 高値
- 6.40
- 出来高
- 849
- 1日の変化
- 2.62%
- 1ヶ月の変化
- 0.16%
- 6ヶ月の変化
- 6.64%
- 1年の変化
- -29.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K