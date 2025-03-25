QuotazioniSezioni
Valute / AURA
Tornare a Azioni

AURA: Aura Biosciences Inc

6.08 USD 0.18 (2.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AURA ha avuto una variazione del -2.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.04 e ad un massimo di 6.32.

Segui le dinamiche di Aura Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AURA News

Intervallo Giornaliero
6.04 6.32
Intervallo Annuale
4.35 12.38
Chiusura Precedente
6.26
Apertura
6.27
Bid
6.08
Ask
6.38
Minimo
6.04
Massimo
6.32
Volume
910
Variazione giornaliera
-2.88%
Variazione Mensile
-2.72%
Variazione Semestrale
3.58%
Variazione Annuale
-31.38%
21 settembre, domenica