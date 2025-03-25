Valute / AURA
AURA: Aura Biosciences Inc
6.08 USD 0.18 (2.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AURA ha avuto una variazione del -2.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.04 e ad un massimo di 6.32.
Segui le dinamiche di Aura Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.04 6.32
Intervallo Annuale
4.35 12.38
- Chiusura Precedente
- 6.26
- Apertura
- 6.27
- Bid
- 6.08
- Ask
- 6.38
- Minimo
- 6.04
- Massimo
- 6.32
- Volume
- 910
- Variazione giornaliera
- -2.88%
- Variazione Mensile
- -2.72%
- Variazione Semestrale
- 3.58%
- Variazione Annuale
- -31.38%
21 settembre, domenica