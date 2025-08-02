Moedas / AUR
AUR: Aurora Innovation Inc - Class A
6.07 USD 0.18 (3.06%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AUR para hoje mudou para 3.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.98 e o mais alto foi 6.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Aurora Innovation Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
5.98 6.11
Faixa anual
4.75 10.78
- Fechamento anterior
- 5.89
- Open
- 6.00
- Bid
- 6.07
- Ask
- 6.37
- Low
- 5.98
- High
- 6.11
- Volume
- 606
- Mudança diária
- 3.06%
- Mudança mensal
- 9.96%
- Mudança de 6 meses
- -9.27%
- Mudança anual
- 2.36%
