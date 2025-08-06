Divisas / AUR
AUR: Aurora Innovation Inc - Class A
5.89 USD 0.17 (2.81%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AUR de hoy ha cambiado un -2.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.76, mientras que el máximo ha alcanzado 6.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aurora Innovation Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
5.76 6.09
Rango anual
4.75 10.78
- Cierres anteriores
- 6.06
- Open
- 6.05
- Bid
- 5.89
- Ask
- 6.19
- Low
- 5.76
- High
- 6.09
- Volumen
- 13.784 K
- Cambio diario
- -2.81%
- Cambio mensual
- 6.70%
- Cambio a 6 meses
- -11.96%
- Cambio anual
- -0.67%
