AUR: Aurora Innovation Inc - Class A
6.06 USD 0.18 (3.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AUR за сегодня изменился на 3.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.80, а максимальная — 6.15.
Следите за динамикой Aurora Innovation Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AUR
- Aurora Innovation сохраняет рейтинг Overweight от Cantor Fitzgerald
- Aurora Innovation stock maintains Overweight rating at Cantor Fitzgerald
- Aurora Innovation: Too Many Red Flags Despite Promising Technology (NASDAQ:AUR)
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Aurora Innovation на конференции Morgan Stanley: стратегические шаги в автономных грузоперевозках
- Aurora Innovation at Morgan Stanley Conference: Strategic Moves in Autonomous Trucking
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Aurora Innovation at Goldman Sachs Conference: Autonomous Trucking Advances
- Opinion: The next vehicles to go driverless may shock you — and could be a great investment
- Aurora Innovation падает на 43% после предупреждения InvestingPro о переоценке в феврале
- Aurora Innovation falls 43% following InvestingPro’s February overvaluation alert
- Aurora partners with McLeod Software to manage autonomous truck shipments
- Aurora Innovation: Scalability Concerns (NASDAQ:AUR)
- Why Aurora Innovation Stock Is Crashing This Week
- Aurora stock falls after Kerrisdale Capital issues bearish short report
- AI Is Minting New Billionaires – Here’s How to Join Them
- Aurora Innovation at Oppenheimer Conference: Autonomous Trucking Insights
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Cathie Wood’s ARK buys AMD and Twist, sells Shopify and Roblox stock
- Earnings Season Makes It Clear: AI Is the Only Game in Town
- Cathie Wood’s ARK ETF focuses on CRISPR, sheds Roblox stock
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio with AMD and NVDA stock buys
- Aurora Innovation stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Aurora Innovation drops 45% after InvestingPro’s February overvaluation warning
Дневной диапазон
5.80 6.15
Годовой диапазон
4.75 10.78
- Предыдущее закрытие
- 5.88
- Open
- 5.90
- Bid
- 6.06
- Ask
- 6.36
- Low
- 5.80
- High
- 6.15
- Объем
- 12.950 K
- Дневное изменение
- 3.06%
- Месячное изменение
- 9.78%
- 6-месячное изменение
- -9.42%
- Годовое изменение
- 2.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.