AUR: Aurora Innovation Inc - Class A
5.96 USD 0.07 (1.19%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AUR hat sich für heute um 1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.94 bis zu einem Hoch von 6.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aurora Innovation Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.94 6.11
Jahresspanne
4.75 10.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.89
- Eröffnung
- 6.00
- Bid
- 5.96
- Ask
- 6.26
- Tief
- 5.94
- Hoch
- 6.11
- Volumen
- 11.112 K
- Tagesänderung
- 1.19%
- Monatsänderung
- 7.97%
- 6-Monatsänderung
- -10.91%
- Jahresänderung
- 0.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K