KurseKategorien
Währungen / AUR
Zurück zum Aktien

AUR: Aurora Innovation Inc - Class A

5.96 USD 0.07 (1.19%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AUR hat sich für heute um 1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.94 bis zu einem Hoch von 6.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aurora Innovation Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AUR News

Tagesspanne
5.94 6.11
Jahresspanne
4.75 10.78
Vorheriger Schlusskurs
5.89
Eröffnung
6.00
Bid
5.96
Ask
6.26
Tief
5.94
Hoch
6.11
Volumen
11.112 K
Tagesänderung
1.19%
Monatsänderung
7.97%
6-Monatsänderung
-10.91%
Jahresänderung
0.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K