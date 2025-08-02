QuotazioniSezioni
AUR
AUR: Aurora Innovation Inc - Class A

6.03 USD 0.03 (0.50%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AUR ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.88 e ad un massimo di 6.07.

Segui le dinamiche di Aurora Innovation Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.88 6.07
Intervallo Annuale
4.75 10.78
Chiusura Precedente
6.06
Apertura
5.89
Bid
6.03
Ask
6.33
Minimo
5.88
Massimo
6.07
Volume
4.658 K
Variazione giornaliera
-0.50%
Variazione Mensile
9.24%
Variazione Semestrale
-9.87%
Variazione Annuale
1.69%
