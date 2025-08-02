Valute / AUR
AUR: Aurora Innovation Inc - Class A
6.03 USD 0.03 (0.50%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AUR ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.88 e ad un massimo di 6.07.
Segui le dinamiche di Aurora Innovation Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
5.88 6.07
Intervallo Annuale
4.75 10.78
- Chiusura Precedente
- 6.06
- Apertura
- 5.89
- Bid
- 6.03
- Ask
- 6.33
- Minimo
- 5.88
- Massimo
- 6.07
- Volume
- 4.658 K
- Variazione giornaliera
- -0.50%
- Variazione Mensile
- 9.24%
- Variazione Semestrale
- -9.87%
- Variazione Annuale
- 1.69%