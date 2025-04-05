Moedas / ATLO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ATLO: Ames National Corporation
20.71 USD 0.29 (1.42%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATLO para hoje mudou para 1.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.49 e o mais alto foi 20.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Ames National Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATLO Notícias
- Ames National Stock: Appealing Yield But Risky Income Play, Hold (NASDAQ:ATLO)
- Ames National Grows Income in Q2
- Ames national corp director Betty A. Baudler Horras buys $1,750 in stock
- Ames national corp director Michelle Cassabaum buys $5,507 in stock
- Ames national corp subsidiary president acquires $4,994 in stock
- Ames National Stock: Reducing Earning Estimate Following Tariff Announcement (NASDAQ:ATLO)
Faixa diária
20.49 20.77
Faixa anual
15.69 20.77
- Fechamento anterior
- 20.42
- Open
- 20.50
- Bid
- 20.71
- Ask
- 21.01
- Low
- 20.49
- High
- 20.77
- Volume
- 26
- Mudança diária
- 1.42%
- Mudança mensal
- 4.75%
- Mudança de 6 meses
- 19.64%
- Mudança anual
- 14.80%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh