通貨 / ATLO
ATLO: Ames National Corporation
20.65 USD 0.23 (1.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATLOの今日の為替レートは、1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり20.49の安値と20.77の高値で取引されました。
Ames National Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ATLO News
- Ames National Stock: Appealing Yield But Risky Income Play, Hold (NASDAQ:ATLO)
- Ames National Grows Income in Q2
- Ames national corp director Betty A. Baudler Horras buys $1,750 in stock
- Ames national corp director Michelle Cassabaum buys $5,507 in stock
- Ames national corp subsidiary president acquires $4,994 in stock
- Ames National Stock: Reducing Earning Estimate Following Tariff Announcement (NASDAQ:ATLO)
1日のレンジ
20.49 20.77
1年のレンジ
15.69 20.77
- 以前の終値
- 20.42
- 始値
- 20.50
- 買値
- 20.65
- 買値
- 20.95
- 安値
- 20.49
- 高値
- 20.77
- 出来高
- 67
- 1日の変化
- 1.13%
- 1ヶ月の変化
- 4.45%
- 6ヶ月の変化
- 19.30%
- 1年の変化
- 14.47%
