ATLO: Ames National Corporation
20.42 USD 0.18 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATLO за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.26, а максимальная — 20.61.
Следите за динамикой Ames National Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.26 20.61
Годовой диапазон
15.69 20.75
- Предыдущее закрытие
- 20.60
- Open
- 20.54
- Bid
- 20.42
- Ask
- 20.72
- Low
- 20.26
- High
- 20.61
- Объем
- 144
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- 3.29%
- 6-месячное изменение
- 17.97%
- Годовое изменение
- 13.19%
