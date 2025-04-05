QuotazioniSezioni
Valute / ATLO
Tornare a Azioni

ATLO: Ames National Corporation

20.71 USD 0.06 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATLO ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.49 e ad un massimo di 20.72.

Segui le dinamiche di Ames National Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ATLO News

Intervallo Giornaliero
20.49 20.72
Intervallo Annuale
15.69 20.77
Chiusura Precedente
20.65
Apertura
20.61
Bid
20.71
Ask
21.01
Minimo
20.49
Massimo
20.72
Volume
64
Variazione giornaliera
0.29%
Variazione Mensile
4.75%
Variazione Semestrale
19.64%
Variazione Annuale
14.80%
21 settembre, domenica