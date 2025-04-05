Valute / ATLO
ATLO: Ames National Corporation
20.71 USD 0.06 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATLO ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.49 e ad un massimo di 20.72.
Segui le dinamiche di Ames National Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.49 20.72
Intervallo Annuale
15.69 20.77
- Chiusura Precedente
- 20.65
- Apertura
- 20.61
- Bid
- 20.71
- Ask
- 21.01
- Minimo
- 20.49
- Massimo
- 20.72
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- 0.29%
- Variazione Mensile
- 4.75%
- Variazione Semestrale
- 19.64%
- Variazione Annuale
- 14.80%
21 settembre, domenica