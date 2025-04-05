Divisas / ATLO
ATLO: Ames National Corporation
20.42 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATLO de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.30, mientras que el máximo ha alcanzado 20.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ames National Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ATLO News
- Ames National Stock: Appealing Yield But Risky Income Play, Hold (NASDAQ:ATLO)
- Ames National Grows Income in Q2
- Ames national corp director Betty A. Baudler Horras buys $1,750 in stock
- Ames national corp director Michelle Cassabaum buys $5,507 in stock
- Ames national corp subsidiary president acquires $4,994 in stock
- Ames National Stock: Reducing Earning Estimate Following Tariff Announcement (NASDAQ:ATLO)
Rango diario
20.30 20.70
Rango anual
15.69 20.75
- Cierres anteriores
- 20.42
- Open
- 20.57
- Bid
- 20.42
- Ask
- 20.72
- Low
- 20.30
- High
- 20.70
- Volumen
- 95
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 3.29%
- Cambio a 6 meses
- 17.97%
- Cambio anual
- 13.19%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B