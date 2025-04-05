Währungen / ATLO
ATLO: Ames National Corporation
20.60 USD 0.05 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATLO hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.60 bis zu einem Hoch von 20.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ames National Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.60 20.72
Jahresspanne
15.69 20.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.65
- Eröffnung
- 20.61
- Bid
- 20.60
- Ask
- 20.90
- Tief
- 20.60
- Hoch
- 20.72
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- 4.20%
- 6-Monatsänderung
- 19.01%
- Jahresänderung
- 14.19%
