ATHS: Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated
A taxa do ATHS para hoje mudou para -0.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.54 e o mais alto foi 25.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ATHS hoje?
Hoje Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated (ATHS) está avaliado em 25.54. O instrumento é negociado dentro de -0.85%, o fechamento de ontem foi 25.76, e o volume de negociação atingiu 40. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ATHS em tempo real.
As ações de Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated pagam dividendos?
Atualmente Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated está avaliado em 25.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.74% e USD. Monitore os movimentos de ATHS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ATHS?
Você pode comprar ações de Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated (ATHS) pelo preço atual 25.54. Ordens geralmente são executadas perto de 25.54 ou 25.84, enquanto 40 e -1.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ATHS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ATHS?
Investir em Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated envolve considerar a faixa anual 24.05 - 26.25 e o preço atual 25.54. Muitos comparam 0.16% e 1.19% antes de enviar ordens em 25.54 ou 25.84. Estude as mudanças diárias de preço de ATHS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Athene Holding Ltd.?
O maior preço de Athene Holding Ltd. (ATHS) no último ano foi 26.25. As ações oscilaram bastante dentro de 24.05 - 26.25, e a comparação com 25.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Athene Holding Ltd.?
O menor preço de Athene Holding Ltd. (ATHS) no ano foi 24.05. A comparação com o preço atual 25.54 e 24.05 - 26.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ATHS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ATHS?
No passado Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.76 e -0.74% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.76
- Open
- 25.82
- Bid
- 25.54
- Ask
- 25.84
- Low
- 25.54
- High
- 25.86
- Volume
- 40
- Mudança diária
- -0.85%
- Mudança mensal
- 0.16%
- Mudança de 6 meses
- 1.19%
- Mudança anual
- -0.74%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4