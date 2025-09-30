- Übersicht
ATHS: Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated
Der Wechselkurs von ATHS hat sich für heute um -0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.54 bis zu einem Hoch von 25.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ATHS heute?
Die Aktie von Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated (ATHS) notiert heute bei 25.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.85% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.76 und das Handelsvolumen erreichte 40. Das Live-Chart von ATHS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ATHS Dividenden?
Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated wird derzeit mit 25.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.74% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ATHS zu verfolgen.
Wie kaufe ich ATHS-Aktien?
Sie können Aktien von Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated (ATHS) zum aktuellen Kurs von 25.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.54 oder 25.84 platziert, während 40 und -1.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ATHS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ATHS-Aktien?
Bei einer Investition in Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated müssen die jährliche Spanne 24.05 - 26.25 und der aktuelle Kurs 25.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.16% und 1.19%, bevor sie Orders zu 25.54 oder 25.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ATHS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Athene Holding Ltd.?
Der höchste Kurs von Athene Holding Ltd. (ATHS) im vergangenen Jahr lag bei 26.25. Innerhalb von 24.05 - 26.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Athene Holding Ltd.?
Der niedrigste Kurs von Athene Holding Ltd. (ATHS) im Laufe des Jahres betrug 24.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.54 und der Spanne 24.05 - 26.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ATHS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ATHS statt?
Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.76 und -0.74% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.76
- Eröffnung
- 25.82
- Bid
- 25.54
- Ask
- 25.84
- Tief
- 25.54
- Hoch
- 25.86
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -0.85%
- Monatsänderung
- 0.16%
- 6-Monatsänderung
- 1.19%
- Jahresänderung
- -0.74%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4