ATHS: Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated
El tipo de cambio de ATHS de hoy ha cambiado un -0.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.54, mientras que el máximo ha alcanzado 25.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ATHS hoy?
Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated (ATHS) se evalúa hoy en 25.54. El instrumento se negocia dentro de -0.85%; el cierre de ayer ha sido 25.76 y el volumen comercial ha alcanzado 40. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ATHS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated ?
Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated se evalúa actualmente en 25.54. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.74% y USD. Monitoree los movimientos de ATHS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ATHS?
Puede comprar acciones de Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated (ATHS) al precio actual de 25.54. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.54 o 25.84, mientras que 40 y -1.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ATHS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ATHS?
Invertir en Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated implica tener en cuenta el rango anual 24.05 - 26.25 y el precio actual 25.54. Muchos comparan 0.16% y 1.19% antes de colocar órdenes en 25.54 o 25.84. Estudie los cambios diarios de precios de ATHS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Athene Holding Ltd.?
El precio más alto de Athene Holding Ltd. (ATHS) en el último año ha sido 26.25. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.05 - 26.25, una comparación con 25.76 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Athene Holding Ltd.?
El precio más bajo de Athene Holding Ltd. (ATHS) para el año ha sido 24.05. La comparación con los actuales 25.54 y 24.05 - 26.25 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ATHS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ATHS?
En el pasado, Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.76 y -0.74% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.76
- Open
- 25.82
- Bid
- 25.54
- Ask
- 25.84
- Low
- 25.54
- High
- 25.86
- Volumen
- 40
- Cambio diario
- -0.85%
- Cambio mensual
- 0.16%
- Cambio a 6 meses
- 1.19%
- Cambio anual
- -0.74%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.