ATHS: Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated

25.54 USD 0.22 (0.85%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ATHSの今日の為替レートは、-0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり25.54の安値と25.86の高値で取引されました。

Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ATHS株の現在の価格は？

Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated の株価は本日25.54です。-0.85%内で取引され、前日の終値は25.76、取引量は40に達しました。ATHSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated の株は配当を出しますか？

Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated の現在の価格は25.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.74%やUSDにも注目します。ATHSの動きはライブチャートで確認できます。

ATHS株を買う方法は？

Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated の株は現在25.54で購入可能です。注文は通常25.54または25.84付近で行われ、40や-1.08%が市場の動きを示します。ATHSの最新情報はライブチャートで確認できます。

ATHS株に投資する方法は？

Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated への投資では、年間の値幅24.05 - 26.25と現在の25.54を考慮します。注文は多くの場合25.54や25.84で行われる前に、0.16%や1.19%と比較されます。ATHSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Athene Holding Ltd.の株の最高値は？

Athene Holding Ltd.の過去1年の最高値は26.25でした。24.05 - 26.25内で株価は大きく変動し、25.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Athene Holding Ltd.の株の最低値は？

Athene Holding Ltd.(ATHS)の年間最安値は24.05でした。現在の25.54や24.05 - 26.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ATHSの動きはライブチャートで確認できます。

ATHSの株式分割はいつ行われましたか？

Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.76、-0.74%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.54 25.86
1年のレンジ
24.05 26.25
以前の終値
25.76
始値
25.82
買値
25.54
買値
25.84
安値
25.54
高値
25.86
出来高
40
1日の変化
-0.85%
1ヶ月の変化
0.16%
6ヶ月の変化
1.19%
1年の変化
-0.74%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待