ATHS: Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated
Курс ATHS за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.54, а максимальная — 25.86.
Следите за динамикой Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ATHS сегодня?
Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated (ATHS) сегодня оценивается на уровне 25.54. Инструмент торгуется в пределах -0.85%, вчерашнее закрытие составило 25.76, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATHS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated ?
Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated в настоящее время оценивается в 25.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.74% и USD. Отслеживайте движения ATHS на графике в реальном времени.
Как купить акции ATHS?
Вы можете купить акции Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated (ATHS) по текущей цене 25.54. Ордера обычно размещаются около 25.54 или 25.84, тогда как 40 и -1.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATHS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ATHS?
Инвестирование в Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated предполагает учет годового диапазона 24.05 - 26.25 и текущей цены 25.54. Многие сравнивают 0.16% и 1.19% перед размещением ордеров на 25.54 или 25.84. Изучайте ежедневные изменения цены ATHS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Athene Holding Ltd.?
Самая высокая цена Athene Holding Ltd. (ATHS) за последний год составила 26.25. Акции заметно колебались в пределах 24.05 - 26.25, сравнение с 25.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Athene Holding Ltd.?
Самая низкая цена Athene Holding Ltd. (ATHS) за год составила 24.05. Сравнение с текущими 25.54 и 24.05 - 26.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATHS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ATHS?
В прошлом Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.76 и -0.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.76
- Open
- 25.82
- Bid
- 25.54
- Ask
- 25.84
- Low
- 25.54
- High
- 25.86
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- -0.85%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- 1.19%
- Годовое изменение
- -0.74%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%