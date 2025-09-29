КотировкиРазделы
Валюты / ATHS
Назад в Рынок акций США

ATHS: Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated

25.54 USD 0.22 (0.85%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATHS за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.54, а максимальная — 25.86.

Следите за динамикой Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ATHS сегодня?

Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated (ATHS) сегодня оценивается на уровне 25.54. Инструмент торгуется в пределах -0.85%, вчерашнее закрытие составило 25.76, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATHS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated ?

Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated в настоящее время оценивается в 25.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.74% и USD. Отслеживайте движения ATHS на графике в реальном времени.

Как купить акции ATHS?

Вы можете купить акции Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated (ATHS) по текущей цене 25.54. Ордера обычно размещаются около 25.54 или 25.84, тогда как 40 и -1.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATHS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ATHS?

Инвестирование в Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated предполагает учет годового диапазона 24.05 - 26.25 и текущей цены 25.54. Многие сравнивают 0.16% и 1.19% перед размещением ордеров на 25.54 или 25.84. Изучайте ежедневные изменения цены ATHS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Athene Holding Ltd.?

Самая высокая цена Athene Holding Ltd. (ATHS) за последний год составила 26.25. Акции заметно колебались в пределах 24.05 - 26.25, сравнение с 25.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Athene Holding Ltd.?

Самая низкая цена Athene Holding Ltd. (ATHS) за год составила 24.05. Сравнение с текущими 25.54 и 24.05 - 26.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATHS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ATHS?

В прошлом Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.76 и -0.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.54 25.86
Годовой диапазон
24.05 26.25
Предыдущее закрытие
25.76
Open
25.82
Bid
25.54
Ask
25.84
Low
25.54
High
25.86
Объем
40
Дневное изменение
-0.85%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
1.19%
Годовое изменение
-0.74%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.