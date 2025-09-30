- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ATHS: Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated
Le taux de change de ATHS a changé de -0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.54 et à un maximum de 25.86.
Suivez la dynamique Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ATHS aujourd'hui ?
L'action Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated est cotée à 25.54 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.85%, a clôturé hier à 25.76 et son volume d'échange a atteint 40. Le graphique en temps réel du cours de ATHS présente ces mises à jour.
L'action Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated verse-t-elle des dividendes ?
Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated est actuellement valorisé à 25.54. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.74% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ATHS.
Comment acheter des actions ATHS ?
Vous pouvez acheter des actions Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated au cours actuel de 25.54. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.54 ou de 25.84, le 40 et le -1.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ATHS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ATHS ?
Investir dans Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.05 - 26.25 et le prix actuel 25.54. Beaucoup comparent 0.16% et 1.19% avant de passer des ordres à 25.54 ou 25.84. Consultez le graphique du cours de ATHS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Athene Holding Ltd. ?
Le cours le plus élevé de Athene Holding Ltd. l'année dernière était 26.25. Au cours de 24.05 - 26.25, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.76 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Athene Holding Ltd. ?
Le cours le plus bas de Athene Holding Ltd. (ATHS) sur l'année a été 24.05. Sa comparaison avec 25.54 et 24.05 - 26.25 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ATHS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ATHS a-t-elle été divisée ?
Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.76 et -0.74% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.76
- Ouverture
- 25.82
- Bid
- 25.54
- Ask
- 25.84
- Plus Bas
- 25.54
- Plus Haut
- 25.86
- Volume
- 40
- Changement quotidien
- -0.85%
- Changement Mensuel
- 0.16%
- Changement à 6 Mois
- 1.19%
- Changement Annuel
- -0.74%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4