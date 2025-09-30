- Panoramica
ATHS: Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated
Il tasso di cambio ATHS ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.54 e ad un massimo di 25.86.
Segui le dinamiche di Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ATHS oggi?
Oggi le azioni Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated sono prezzate a 25.54. Viene scambiato all'interno di -0.85%, la chiusura di ieri è stata 25.76 e il volume degli scambi ha raggiunto 40. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ATHS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated pagano dividendi?
Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated è attualmente valutato a 25.54. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.74% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ATHS.
Come acquistare azioni ATHS?
Puoi acquistare azioni Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated al prezzo attuale di 25.54. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.54 o 25.84, mentre 40 e -1.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ATHS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ATHS?
Investire in Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated implica considerare l'intervallo annuale 24.05 - 26.25 e il prezzo attuale 25.54. Molti confrontano 0.16% e 1.19% prima di effettuare ordini su 25.54 o 25.84. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ATHS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Athene Holding Ltd.?
Il prezzo massimo di Athene Holding Ltd. nell'ultimo anno è stato 26.25. All'interno di 24.05 - 26.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.76 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Athene Holding Ltd.?
Il prezzo più basso di Athene Holding Ltd. (ATHS) nel corso dell'anno è stato 24.05. Confrontandolo con gli attuali 25.54 e 24.05 - 26.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ATHS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ATHS?
Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.76 e -0.74%.
- Chiusura Precedente
- 25.76
- Apertura
- 25.82
- Bid
- 25.54
- Ask
- 25.84
- Minimo
- 25.54
- Massimo
- 25.86
- Volume
- 40
- Variazione giornaliera
- -0.85%
- Variazione Mensile
- 0.16%
- Variazione Semestrale
- 1.19%
- Variazione Annuale
- -0.74%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4