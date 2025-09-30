QuotazioniSezioni
ATHS: Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated

25.54 USD 0.22 (0.85%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATHS ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.54 e ad un massimo di 25.86.

Segui le dinamiche di Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ATHS oggi?

Oggi le azioni Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated sono prezzate a 25.54. Viene scambiato all'interno di -0.85%, la chiusura di ieri è stata 25.76 e il volume degli scambi ha raggiunto 40. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ATHS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated pagano dividendi?

Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated è attualmente valutato a 25.54. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.74% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ATHS.

Come acquistare azioni ATHS?

Puoi acquistare azioni Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated al prezzo attuale di 25.54. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.54 o 25.84, mentre 40 e -1.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ATHS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ATHS?

Investire in Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated implica considerare l'intervallo annuale 24.05 - 26.25 e il prezzo attuale 25.54. Molti confrontano 0.16% e 1.19% prima di effettuare ordini su 25.54 o 25.84. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ATHS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Athene Holding Ltd.?

Il prezzo massimo di Athene Holding Ltd. nell'ultimo anno è stato 26.25. All'interno di 24.05 - 26.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.76 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Athene Holding Ltd.?

Il prezzo più basso di Athene Holding Ltd. (ATHS) nel corso dell'anno è stato 24.05. Confrontandolo con gli attuali 25.54 e 24.05 - 26.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ATHS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ATHS?

Athene Holding Ltd 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.76 e -0.74%.

Intervallo Giornaliero
25.54 25.86
Intervallo Annuale
24.05 26.25
Chiusura Precedente
25.76
Apertura
25.82
Bid
25.54
Ask
25.84
Minimo
25.54
Massimo
25.86
Volume
40
Variazione giornaliera
-0.85%
Variazione Mensile
0.16%
Variazione Semestrale
1.19%
Variazione Annuale
-0.74%
