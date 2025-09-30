CotaçõesSeções
Moedas / ATH-PE
ATH-PE: Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,

26.31 USD 0.20 (0.77%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ATH-PE para hoje mudou para 0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.09 e o mais alto foi 26.38.

Veja a dinâmica do par de moedas Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ATH-PE hoje?

Hoje Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, (ATH-PE) está avaliado em 26.31. O instrumento é negociado dentro de 0.77%, o fechamento de ontem foi 26.11, e o volume de negociação atingiu 98. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ATH-PE em tempo real.

As ações de Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, pagam dividendos?

Atualmente Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, está avaliado em 26.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.25% e USD. Monitore os movimentos de ATH-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ATH-PE?

Você pode comprar ações de Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, (ATH-PE) pelo preço atual 26.31. Ordens geralmente são executadas perto de 26.31 ou 26.61, enquanto 98 e 0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ATH-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ATH-PE?

Investir em Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, envolve considerar a faixa anual 25.31 - 26.57 e o preço atual 26.31. Muitos comparam 1.47% e 2.25% antes de enviar ordens em 26.31 ou 26.61. Estude as mudanças diárias de preço de ATH-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Athene Holding Ltd.?

O maior preço de Athene Holding Ltd. (ATH-PE) no último ano foi 26.57. As ações oscilaram bastante dentro de 25.31 - 26.57, e a comparação com 26.11 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Athene Holding Ltd.?

O menor preço de Athene Holding Ltd. (ATH-PE) no ano foi 25.31. A comparação com o preço atual 26.31 e 25.31 - 26.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ATH-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ATH-PE?

No passado Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.11 e 2.25% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.09 26.38
Faixa anual
25.31 26.57
Fechamento anterior
26.11
Open
26.22
Bid
26.31
Ask
26.61
Low
26.09
High
26.38
Volume
98
Mudança diária
0.77%
Mudança mensal
1.47%
Mudança de 6 meses
2.25%
Mudança anual
2.25%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4