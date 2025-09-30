- Visão do mercado
ATH-PE: Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,
A taxa do ATH-PE para hoje mudou para 0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.09 e o mais alto foi 26.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ATH-PE hoje?
Hoje Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, (ATH-PE) está avaliado em 26.31. O instrumento é negociado dentro de 0.77%, o fechamento de ontem foi 26.11, e o volume de negociação atingiu 98. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ATH-PE em tempo real.
As ações de Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, pagam dividendos?
Atualmente Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, está avaliado em 26.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.25% e USD. Monitore os movimentos de ATH-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ATH-PE?
Você pode comprar ações de Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, (ATH-PE) pelo preço atual 26.31. Ordens geralmente são executadas perto de 26.31 ou 26.61, enquanto 98 e 0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ATH-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ATH-PE?
Investir em Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, envolve considerar a faixa anual 25.31 - 26.57 e o preço atual 26.31. Muitos comparam 1.47% e 2.25% antes de enviar ordens em 26.31 ou 26.61. Estude as mudanças diárias de preço de ATH-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Athene Holding Ltd.?
O maior preço de Athene Holding Ltd. (ATH-PE) no último ano foi 26.57. As ações oscilaram bastante dentro de 25.31 - 26.57, e a comparação com 26.11 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Athene Holding Ltd.?
O menor preço de Athene Holding Ltd. (ATH-PE) no ano foi 25.31. A comparação com o preço atual 26.31 e 25.31 - 26.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ATH-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ATH-PE?
No passado Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.11 e 2.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.11
- Open
- 26.22
- Bid
- 26.31
- Ask
- 26.61
- Low
- 26.09
- High
- 26.38
- Volume
- 98
- Mudança diária
- 0.77%
- Mudança mensal
- 1.47%
- Mudança de 6 meses
- 2.25%
- Mudança anual
- 2.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4