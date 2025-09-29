- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ATH-PE: Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,
ATH-PEの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり26.09の安値と26.38の高値で取引されました。
Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
ATH-PE株の現在の価格は？
Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,の株価は本日26.31です。0.77%内で取引され、前日の終値は26.11、取引量は98に達しました。ATH-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,の株は配当を出しますか？
Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,の現在の価格は26.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.25%やUSDにも注目します。ATH-PEの動きはライブチャートで確認できます。
ATH-PE株を買う方法は？
Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,の株は現在26.31で購入可能です。注文は通常26.31または26.61付近で行われ、98や0.34%が市場の動きを示します。ATH-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。
ATH-PE株に投資する方法は？
Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,への投資では、年間の値幅25.31 - 26.57と現在の26.31を考慮します。注文は多くの場合26.31や26.61で行われる前に、1.47%や2.25%と比較されます。ATH-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Athene Holding Ltd.の株の最高値は？
Athene Holding Ltd.の過去1年の最高値は26.57でした。25.31 - 26.57内で株価は大きく変動し、26.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Athene Holding Ltd.の株の最低値は？
Athene Holding Ltd.(ATH-PE)の年間最安値は25.31でした。現在の26.31や25.31 - 26.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ATH-PEの動きはライブチャートで確認できます。
ATH-PEの株式分割はいつ行われましたか？
Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.11、2.25%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.11
- 始値
- 26.22
- 買値
- 26.31
- 買値
- 26.61
- 安値
- 26.09
- 高値
- 26.38
- 出来高
- 98
- 1日の変化
- 0.77%
- 1ヶ月の変化
- 1.47%
- 6ヶ月の変化
- 2.25%
- 1年の変化
- 2.25%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前