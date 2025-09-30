- Übersicht
ATH-PE: Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,
Der Wechselkurs von ATH-PE hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.09 bis zu einem Hoch von 26.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ATH-PE heute?
Die Aktie von Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, (ATH-PE) notiert heute bei 26.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.77% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.11 und das Handelsvolumen erreichte 98. Das Live-Chart von ATH-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ATH-PE Dividenden?
Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, wird derzeit mit 26.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ATH-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich ATH-PE-Aktien?
Sie können Aktien von Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, (ATH-PE) zum aktuellen Kurs von 26.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.31 oder 26.61 platziert, während 98 und 0.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ATH-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ATH-PE-Aktien?
Bei einer Investition in Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, müssen die jährliche Spanne 25.31 - 26.57 und der aktuelle Kurs 26.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.47% und 2.25%, bevor sie Orders zu 26.31 oder 26.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ATH-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Athene Holding Ltd.?
Der höchste Kurs von Athene Holding Ltd. (ATH-PE) im vergangenen Jahr lag bei 26.57. Innerhalb von 25.31 - 26.57 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.11 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Athene Holding Ltd.?
Der niedrigste Kurs von Athene Holding Ltd. (ATH-PE) im Laufe des Jahres betrug 25.31. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.31 und der Spanne 25.31 - 26.57 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ATH-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ATH-PE statt?
Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.11 und 2.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.11
- Eröffnung
- 26.22
- Bid
- 26.31
- Ask
- 26.61
- Tief
- 26.09
- Hoch
- 26.38
- Volumen
- 98
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- 1.47%
- 6-Monatsänderung
- 2.25%
- Jahresänderung
- 2.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4