ATH-PE: Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,

26.31 USD 0.20 (0.77%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATH-PE за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.09, а максимальная — 26.38.

Следите за динамикой Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ATH-PE сегодня?

Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, (ATH-PE) сегодня оценивается на уровне 26.31. Инструмент торгуется в пределах 0.77%, вчерашнее закрытие составило 26.11, а торговый объем достиг 98. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATH-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,?

Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, в настоящее время оценивается в 26.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.25% и USD. Отслеживайте движения ATH-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции ATH-PE?

Вы можете купить акции Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, (ATH-PE) по текущей цене 26.31. Ордера обычно размещаются около 26.31 или 26.61, тогда как 98 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATH-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ATH-PE?

Инвестирование в Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, предполагает учет годового диапазона 25.31 - 26.57 и текущей цены 26.31. Многие сравнивают 1.47% и 2.25% перед размещением ордеров на 26.31 или 26.61. Изучайте ежедневные изменения цены ATH-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Athene Holding Ltd.?

Самая высокая цена Athene Holding Ltd. (ATH-PE) за последний год составила 26.57. Акции заметно колебались в пределах 25.31 - 26.57, сравнение с 26.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Athene Holding Ltd.?

Самая низкая цена Athene Holding Ltd. (ATH-PE) за год составила 25.31. Сравнение с текущими 26.31 и 25.31 - 26.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATH-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ATH-PE?

В прошлом Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.11 и 2.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.09 26.38
Годовой диапазон
25.31 26.57
Предыдущее закрытие
26.11
Open
26.22
Bid
26.31
Ask
26.61
Low
26.09
High
26.38
Объем
98
Дневное изменение
0.77%
Месячное изменение
1.47%
6-месячное изменение
2.25%
Годовое изменение
2.25%
