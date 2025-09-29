- Обзор рынка
ATH-PE: Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,
Курс ATH-PE за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.09, а максимальная — 26.38.
Следите за динамикой Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ATH-PE сегодня?
Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, (ATH-PE) сегодня оценивается на уровне 26.31. Инструмент торгуется в пределах 0.77%, вчерашнее закрытие составило 26.11, а торговый объем достиг 98. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATH-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,?
Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, в настоящее время оценивается в 26.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.25% и USD. Отслеживайте движения ATH-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции ATH-PE?
Вы можете купить акции Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, (ATH-PE) по текущей цене 26.31. Ордера обычно размещаются около 26.31 или 26.61, тогда как 98 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATH-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ATH-PE?
Инвестирование в Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, предполагает учет годового диапазона 25.31 - 26.57 и текущей цены 26.31. Многие сравнивают 1.47% и 2.25% перед размещением ордеров на 26.31 или 26.61. Изучайте ежедневные изменения цены ATH-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Athene Holding Ltd.?
Самая высокая цена Athene Holding Ltd. (ATH-PE) за последний год составила 26.57. Акции заметно колебались в пределах 25.31 - 26.57, сравнение с 26.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Athene Holding Ltd.?
Самая низкая цена Athene Holding Ltd. (ATH-PE) за год составила 25.31. Сравнение с текущими 26.31 и 25.31 - 26.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATH-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ATH-PE?
В прошлом Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.11 и 2.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.11
- Open
- 26.22
- Bid
- 26.31
- Ask
- 26.61
- Low
- 26.09
- High
- 26.38
- Объем
- 98
- Дневное изменение
- 0.77%
- Месячное изменение
- 1.47%
- 6-месячное изменение
- 2.25%
- Годовое изменение
- 2.25%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%