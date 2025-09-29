报价部分
货币 / ATH-PE
回到股票

ATH-PE: Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,

26.31 USD 0.20 (0.77%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ATH-PE汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点26.09和高点26.38进行交易。

关注Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ATH-PE股票今天的价格是多少？

Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,股票今天的定价为26.31。它在0.77%范围内交易，昨天的收盘价为26.11，交易量达到98。ATH-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,股票是否支付股息？

Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,目前的价值为26.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.25%和USD。实时查看图表以跟踪ATH-PE走势。

如何购买ATH-PE股票？

您可以以26.31的当前价格购买Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,股票。订单通常设置在26.31或26.61附近，而98和0.34%显示市场活动。立即关注ATH-PE的实时图表更新。

如何投资ATH-PE股票？

投资Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,需要考虑年度范围25.31 - 26.57和当前价格26.31。许多人在以26.31或26.61下订单之前，会比较1.47%和。实时查看ATH-PE价格图表，了解每日变化。

Athene Holding Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Athene Holding Ltd.的最高价格是26.57。在25.31 - 26.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,的绩效。

Athene Holding Ltd.股票的最低价格是多少？

Athene Holding Ltd.（ATH-PE）的最低价格为25.31。将其与当前的26.31和25.31 - 26.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ATH-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ATH-PE股票是什么时候拆分的？

Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.11和2.25%中可见。

日范围
26.09 26.38
年范围
25.31 26.57
前一天收盘价
26.11
开盘价
26.22
卖价
26.31
买价
26.61
最低价
26.09
最高价
26.38
交易量
98
日变化
0.77%
月变化
1.47%
6个月变化
2.25%
年变化
2.25%
