ATH-PE: Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,

26.31 USD 0.20 (0.77%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATH-PE ha avuto una variazione del 0.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.09 e ad un massimo di 26.38.

Segui le dinamiche di Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ATH-PE oggi?

Oggi le azioni Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, sono prezzate a 26.31. Viene scambiato all'interno di 0.77%, la chiusura di ieri è stata 26.11 e il volume degli scambi ha raggiunto 98. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ATH-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, pagano dividendi?

Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, è attualmente valutato a 26.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ATH-PE.

Come acquistare azioni ATH-PE?

Puoi acquistare azioni Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, al prezzo attuale di 26.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.31 o 26.61, mentre 98 e 0.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ATH-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ATH-PE?

Investire in Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, implica considerare l'intervallo annuale 25.31 - 26.57 e il prezzo attuale 26.31. Molti confrontano 1.47% e 2.25% prima di effettuare ordini su 26.31 o 26.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ATH-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Athene Holding Ltd.?

Il prezzo massimo di Athene Holding Ltd. nell'ultimo anno è stato 26.57. All'interno di 25.31 - 26.57, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.11 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Athene Holding Ltd.?

Il prezzo più basso di Athene Holding Ltd. (ATH-PE) nel corso dell'anno è stato 25.31. Confrontandolo con gli attuali 26.31 e 25.31 - 26.57 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ATH-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ATH-PE?

Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1, ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.11 e 2.25%.

Intervallo Giornaliero
26.09 26.38
Intervallo Annuale
25.31 26.57
Chiusura Precedente
26.11
Apertura
26.22
Bid
26.31
Ask
26.61
Minimo
26.09
Massimo
26.38
Volume
98
Variazione giornaliera
0.77%
Variazione Mensile
1.47%
Variazione Semestrale
2.25%
Variazione Annuale
2.25%
