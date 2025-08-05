Moedas / ARVN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ARVN: Arvinas Inc
7.43 USD 0.18 (2.37%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARVN para hoje mudou para -2.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.37 e o mais alto foi 8.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Arvinas Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARVN Notícias
- Ações da Arvinas sobem após Cantor Fitzgerald reafirmar classificação acima da média
- Arvinas stock rises as Cantor Fitzgerald reaffirms Overweight rating
- Stephens reduz preço-alvo das ações da Arvinas para US$ 14 após atualização da parceria com a Pfizer
- Arvinas stock price target lowered to $14 at Stephens on Pfizer partnership update
- Arvinas e Pfizer buscam licenciar medicamento para câncer de mama vepdegestrant
- Arvinas and Pfizer to out-license breast cancer drug vepdegestrant
- Barclays inicia cobertura da Arvinas com classificação acima da média
- Barclays initiates coverage on Arvinas stock with Overweight rating
- Barclays apoia biotecnologia com novas análises sobre ações de oncologia e imunologia
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Stifel raises Celcuity stock price target to $68 on gedatolisib potential
- Catalyst Pharmaceuticals Q2 Earnings Beat, Firdapse Revenues Rise Y/Y
- Acadia Q2 Earnings Beat, Nuplazid & Daybue Sales Drive Revenue Growth
- Guggenheim lowers Arvinas stock price target to $15 on partnership concerns
- Arvinas, Inc. (ARVN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Novo Nordisk Q2 Earnings Beat, Sales Miss, GLP-1 Drugs Face US Hurdles
- BEAM's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Mark
- RXRX Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Rise Y/Y, Stock Down
- Ultragenyx's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Rise Y/Y
- ESPR's Q2 Earnings & Revenues Trump Estimates, Stock Rises
- Arvinas, Inc. (ARVN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Arvinas earnings beat by $0.10, revenue fell short of estimates
- ZTS Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, '25 Outlook Raised
- TGTX Down as Q2 Earnings Miss Mark, Briumvi Sales Drive Top Line
Faixa diária
7.37 8.11
Faixa anual
5.90 29.25
- Fechamento anterior
- 7.61
- Open
- 7.82
- Bid
- 7.43
- Ask
- 7.73
- Low
- 7.37
- High
- 8.11
- Volume
- 3.375 K
- Mudança diária
- -2.37%
- Mudança mensal
- -4.13%
- Mudança de 6 meses
- 5.69%
- Mudança anual
- -69.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh