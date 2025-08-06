Devises / ARVN
ARVN: Arvinas Inc
7.52 USD 0.20 (2.59%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ARVN a changé de -2.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.43 et à un maximum de 7.86.
Suivez la dynamique Arvinas Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ARVN Nouvelles
- H.C. Wainwright maintient sa recommandation d’achat sur l’action Arvinas avec un objectif de 18€
- Barclays abaisse l’objectif de cours d’Arvinas à 15€ suite aux plans de licence
- Le titre d’Arvinas grimpe après la confirmation de la note Surpondérer par Cantor Fitzgerald
- Objectif de cours d’Arvinas abaissé à 14$ chez Stephens suite à l’actualisation du partenariat avec Pfizer
- Arvinas et Pfizer vont céder sous licence leur médicament contre le cancer du sein vepdegestrant
- Barclays initie la couverture de l’action Arvinas avec une recommandation Surpondérer
- Barclays soutient la biotech avec de nouvelles recommandations sur les actions d’oncologie et d’immunologie
Range quotidien
7.43 7.86
Range Annuel
5.90 29.25
- Clôture Précédente
- 7.72
- Ouverture
- 7.72
- Bid
- 7.52
- Ask
- 7.82
- Plus Bas
- 7.43
- Plus Haut
- 7.86
- Volume
- 5.628 K
- Changement quotidien
- -2.59%
- Changement Mensuel
- -2.97%
- Changement à 6 Mois
- 6.97%
- Changement Annuel
- -69.42%
20 septembre, samedi