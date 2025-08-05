通貨 / ARVN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ARVN: Arvinas Inc
7.72 USD 0.11 (1.45%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARVNの今日の為替レートは、1.45%変化しました。日中、通貨は1あたり7.37の安値と8.11の高値で取引されました。
Arvinas Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARVN News
- カントール・フィッツジェラルドがオーバーウェイト評価を再確認し、アルビナス株が上昇
- Arvinas stock rises as Cantor Fitzgerald reaffirms Overweight rating
- ステファンズ、ファイザーとの提携更新によりアルビナスの目標株価を14ドルに引き下げ
- Arvinas stock price target lowered to $14 at Stephens on Pfizer partnership update
- アルビナスとファイザー、乳がん治療薬ベプデゲストラントの導出を計画
- Arvinas and Pfizer to out-license breast cancer drug vepdegestrant
- バークレイズ、アルビナス株を「オーバーウェイト」で新規カバレッジ開始
- Barclays initiates coverage on Arvinas stock with Overweight rating
- バークレイズ、オンコロジーとイムノロジー株に新たな見解を示す
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Stifel raises Celcuity stock price target to $68 on gedatolisib potential
- Catalyst Pharmaceuticals Q2 Earnings Beat, Firdapse Revenues Rise Y/Y
- Acadia Q2 Earnings Beat, Nuplazid & Daybue Sales Drive Revenue Growth
- Guggenheim lowers Arvinas stock price target to $15 on partnership concerns
- Arvinas, Inc. (ARVN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Novo Nordisk Q2 Earnings Beat, Sales Miss, GLP-1 Drugs Face US Hurdles
- BEAM's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Mark
- RXRX Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Rise Y/Y, Stock Down
- Ultragenyx's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Rise Y/Y
- ESPR's Q2 Earnings & Revenues Trump Estimates, Stock Rises
- Arvinas, Inc. (ARVN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Arvinas earnings beat by $0.10, revenue fell short of estimates
- ZTS Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, '25 Outlook Raised
- TGTX Down as Q2 Earnings Miss Mark, Briumvi Sales Drive Top Line
1日のレンジ
7.37 8.11
1年のレンジ
5.90 29.25
- 以前の終値
- 7.61
- 始値
- 7.82
- 買値
- 7.72
- 買値
- 8.02
- 安値
- 7.37
- 高値
- 8.11
- 出来高
- 5.786 K
- 1日の変化
- 1.45%
- 1ヶ月の変化
- -0.39%
- 6ヶ月の変化
- 9.82%
- 1年の変化
- -68.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K