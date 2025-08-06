Valute / ARVN
ARVN: Arvinas Inc
7.52 USD 0.20 (2.59%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARVN ha avuto una variazione del -2.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.43 e ad un massimo di 7.86.
Segui le dinamiche di Arvinas Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ARVN News
- H.C. Wainwright conferma il rating Buy su Arvinas, mantiene target a $18
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Arvinas stock, maintains $18 target
- Barclays riduce il target di prezzo delle azioni Arvinas a $15
- Arvinas stock price target lowered to $15 at Barclays on licensing plans
- Il titolo Arvinas sale dopo che Cantor Fitzgerald riconferma rating Overweight
- Arvinas stock rises as Cantor Fitzgerald reaffirms Overweight rating
- Obiettivo di prezzo di Arvinas ridotto a $14 da Stephens dopo aggiornamento partnership Pfizer
- Arvinas stock price target lowered to $14 at Stephens on Pfizer partnership update
- Arvinas e Pfizer cercano partner per commercializzare farmaco contro il cancro al seno
- Arvinas and Pfizer to out-license breast cancer drug vepdegestrant
- Barclays avvia copertura su Arvinas con rating Overweight
- Barclays initiates coverage on Arvinas stock with Overweight rating
- Barclays scommette sulle biotecnologie con nuove valutazioni su titoli oncologici e immunologici
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Stifel raises Celcuity stock price target to $68 on gedatolisib potential
- Catalyst Pharmaceuticals Q2 Earnings Beat, Firdapse Revenues Rise Y/Y
- Acadia Q2 Earnings Beat, Nuplazid & Daybue Sales Drive Revenue Growth
- Guggenheim lowers Arvinas stock price target to $15 on partnership concerns
- Arvinas, Inc. (ARVN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Novo Nordisk Q2 Earnings Beat, Sales Miss, GLP-1 Drugs Face US Hurdles
- BEAM's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Mark
- RXRX Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Rise Y/Y, Stock Down
- Ultragenyx's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Rise Y/Y
- ESPR's Q2 Earnings & Revenues Trump Estimates, Stock Rises
Intervallo Giornaliero
7.43 7.86
Intervallo Annuale
5.90 29.25
- Chiusura Precedente
- 7.72
- Apertura
- 7.72
- Bid
- 7.52
- Ask
- 7.82
- Minimo
- 7.43
- Massimo
- 7.86
- Volume
- 5.628 K
- Variazione giornaliera
- -2.59%
- Variazione Mensile
- -2.97%
- Variazione Semestrale
- 6.97%
- Variazione Annuale
- -69.42%
20 settembre, sabato