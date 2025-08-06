통화 / ARVN
ARVN: Arvinas Inc
7.52 USD 0.20 (2.59%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARVN 환율이 오늘 -2.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.43이고 고가는 7.86이었습니다.
Arvinas Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ARVN News
- 아비나스, H.C. 웨인라이트 ’매수’ 등급 유지, 목표가 18달러 유지
- 화이자 파트너십 불구, 아비나스 목표가 15달러로 하향
- 아르비나스, Cantor Fitzgerald Overweight 등급 재확인에 상승
- 화이자 협력 업데이트에 Stephens, Arvinas 목표 주가 14달러로 인하
- 아비나스, 화이자 유방암 치료제 vepdegestrant 라이선스 아웃 예정
- 바클레이즈, 아비나스(ARVN)에 ’비중확대’ 투자의견 제시
- 바클레이스, 종양학 및 면역학 주식에 대한 새로운 투자 의견 발표
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
일일 변동 비율
7.43 7.86
년간 변동
5.90 29.25
- 이전 종가
- 7.72
- 시가
- 7.72
- Bid
- 7.52
- Ask
- 7.82
- 저가
- 7.43
- 고가
- 7.86
- 볼륨
- 5.628 K
- 일일 변동
- -2.59%
- 월 변동
- -2.97%
- 6개월 변동
- 6.97%
- 년간 변동율
- -69.42%
20 9월, 토요일