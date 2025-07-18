Валюты / ARVN
ARVN: Arvinas Inc
7.64 USD 0.10 (1.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARVN за сегодня изменился на -1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.52, а максимальная — 7.74.
Следите за динамикой Arvinas Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ARVN
Дневной диапазон
7.52 7.74
Годовой диапазон
5.90 29.25
- Предыдущее закрытие
- 7.74
- Open
- 7.74
- Bid
- 7.64
- Ask
- 7.94
- Low
- 7.52
- High
- 7.74
- Объем
- 2.709 K
- Дневное изменение
- -1.29%
- Месячное изменение
- -1.42%
- 6-месячное изменение
- 8.68%
- Годовое изменение
- -68.93%
