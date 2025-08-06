Währungen / ARVN
ARVN: Arvinas Inc
7.72 USD 0.11 (1.45%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARVN hat sich für heute um 1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.37 bis zu einem Hoch von 8.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arvinas Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARVN News
- H.C. Wainwright bestätigt Kaufempfehlung für Arvinas und Kursziel von 18 US-Dollar
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Arvinas stock, maintains $18 target
- Barclays senkt Kursziel für Arvinas nach Lizenzierungsplänen auf 15 US-Dollar
- Arvinas stock price target lowered to $15 at Barclays on licensing plans
- Arvinas-Aktie steigt: Cantor Fitzgerald bestätigt "Overweight"-Rating nach Neuausrichtung der Pfizer-Partnerschaft
- Arvinas stock rises as Cantor Fitzgerald reaffirms Overweight rating
- Pfizer-Partnerschaft vor dem Aus: Stephens senkt Kursziel für Arvinas auf 14 Dollar
- Arvinas stock price target lowered to $14 at Stephens on Pfizer partnership update
- Arvinas und Pfizer wollen Brustkrebsmedikament Vepdegestrant auslizenzieren
- Arvinas and Pfizer to out-license breast cancer drug vepdegestrant
- Barclays nimmt Arvinas-Aktie mit "Overweight" in die Bewertung auf
- Barclays initiates coverage on Arvinas stock with Overweight rating
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Stifel raises Celcuity stock price target to $68 on gedatolisib potential
- Catalyst Pharmaceuticals Q2 Earnings Beat, Firdapse Revenues Rise Y/Y
- Acadia Q2 Earnings Beat, Nuplazid & Daybue Sales Drive Revenue Growth
- Guggenheim lowers Arvinas stock price target to $15 on partnership concerns
- Arvinas, Inc. (ARVN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Novo Nordisk Q2 Earnings Beat, Sales Miss, GLP-1 Drugs Face US Hurdles
- BEAM's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Mark
- RXRX Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Rise Y/Y, Stock Down
- Ultragenyx's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Rise Y/Y
- ESPR's Q2 Earnings & Revenues Trump Estimates, Stock Rises
- Arvinas, Inc. (ARVN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
Tagesspanne
7.37 8.11
Jahresspanne
5.90 29.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.61
- Eröffnung
- 7.82
- Bid
- 7.72
- Ask
- 8.02
- Tief
- 7.37
- Hoch
- 8.11
- Volumen
- 5.786 K
- Tagesänderung
- 1.45%
- Monatsänderung
- -0.39%
- 6-Monatsänderung
- 9.82%
- Jahresänderung
- -68.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K