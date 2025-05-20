Moedas / ARDX
ARDX: Ardelyx Inc
6.31 USD 0.12 (1.94%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARDX para hoje mudou para 1.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.22 e o mais alto foi 6.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Ardelyx Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.22 6.35
Faixa anual
3.21 7.05
- Fechamento anterior
- 6.19
- Open
- 6.24
- Bid
- 6.31
- Ask
- 6.61
- Low
- 6.22
- High
- 6.35
- Volume
- 1.067 K
- Mudança diária
- 1.94%
- Mudança mensal
- -0.63%
- Mudança de 6 meses
- 28.78%
- Mudança anual
- -7.88%
