ARDX: Ardelyx Inc
6.42 USD 0.23 (3.72%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARDXの今日の為替レートは、3.72%変化しました。日中、通貨は1あたり6.22の安値と6.43の高値で取引されました。
Ardelyx Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ARDX News
1日のレンジ
6.22 6.43
1年のレンジ
3.21 7.05
- 以前の終値
- 6.19
- 始値
- 6.24
- 買値
- 6.42
- 買値
- 6.72
- 安値
- 6.22
- 高値
- 6.43
- 出来高
- 4.876 K
- 1日の変化
- 3.72%
- 1ヶ月の変化
- 1.10%
- 6ヶ月の変化
- 31.02%
- 1年の変化
- -6.28%
