Währungen / ARDX
ARDX: Ardelyx Inc
6.42 USD 0.23 (3.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARDX hat sich für heute um 3.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.22 bis zu einem Hoch von 6.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ardelyx Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARDX News
- Ardelyx at H.C. Wainwright Conference: Strategic Growth and Challenges
- Ardelyx, Inc. (ARDX) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Ardelyx at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Ardelyx, Inc. (ARDX) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference - Slideshow (NASDAQ:ARDX)
- Avadel Pharmaceuticals stock price target raised to $24 at H.C. Wainwright
- Ardelyx Q2 Revenue Jumps 33%
- Ardelyx, Inc. (ARDX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ardelyx (ARDX) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Ardelyx (ARDX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Ardelyx Q2 2025 beats earnings expectations
- Karyopharm Therapeutics (KPTI) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Earnings Preview: Ardelyx (ARDX) Q2 Earnings Expected to Decline
- Unicycive Therapeutics: Manageable CMC Speed Bump - Pill Burden Edge Intact, Buying (UNCY)
- Ardelyx Faces An Uphill Battle Despite Oral Arguments Set In XPHOZAH Appeal (NASDAQ:ARDX)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Ardelyx stock
- H.C. Wainwright assumes coverage on Ardelyx stock with buy rating
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Ardelyx director David Mott acquires $737,260 in stock
- Ardelyx reshuffles leadership, adds new HR chief
- Ardelyx CFO sells $29,459 in stock
- Ardelyx chief medical officer sells shares worth $26,206
- Ardelyx officer Mike Kelliher sells $59,270 in stock
- Ardelyx to Participate at the Jefferies Global Healthcare Conference 2025
- Blackstone launches Clarion sale as markets stabilise, sources say
Tagesspanne
6.22 6.43
Jahresspanne
3.21 7.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.19
- Eröffnung
- 6.24
- Bid
- 6.42
- Ask
- 6.72
- Tief
- 6.22
- Hoch
- 6.43
- Volumen
- 4.876 K
- Tagesänderung
- 3.72%
- Monatsänderung
- 1.10%
- 6-Monatsänderung
- 31.02%
- Jahresänderung
- -6.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K