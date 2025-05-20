Валюты / ARDX
ARDX: Ardelyx Inc
6.42 USD 0.11 (1.68%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARDX за сегодня изменился на -1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.40, а максимальная — 6.59.
Следите за динамикой Ardelyx Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ARDX
- Ardelyx at H.C. Wainwright Conference: Strategic Growth and Challenges
- Ardelyx, Inc. (ARDX) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Ardelyx at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Ardelyx, Inc. (ARDX) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference - Slideshow (NASDAQ:ARDX)
- Avadel Pharmaceuticals stock price target raised to $24 at H.C. Wainwright
- Ardelyx Q2 Revenue Jumps 33%
- Ardelyx, Inc. (ARDX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ardelyx (ARDX) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Ardelyx (ARDX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Ardelyx Q2 2025 beats earnings expectations
- Karyopharm Therapeutics (KPTI) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Earnings Preview: Ardelyx (ARDX) Q2 Earnings Expected to Decline
- Unicycive Therapeutics: Manageable CMC Speed Bump - Pill Burden Edge Intact, Buying (UNCY)
- Ardelyx Faces An Uphill Battle Despite Oral Arguments Set In XPHOZAH Appeal (NASDAQ:ARDX)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Ardelyx stock
- H.C. Wainwright assumes coverage on Ardelyx stock with buy rating
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Ardelyx director David Mott acquires $737,260 in stock
- Ardelyx reshuffles leadership, adds new HR chief
- Ardelyx CFO sells $29,459 in stock
- Ardelyx chief medical officer sells shares worth $26,206
- Ardelyx officer Mike Kelliher sells $59,270 in stock
- Ardelyx to Participate at the Jefferies Global Healthcare Conference 2025
- Blackstone launches Clarion sale as markets stabilise, sources say
Дневной диапазон
6.40 6.59
Годовой диапазон
3.21 7.05
- Предыдущее закрытие
- 6.53
- Open
- 6.57
- Bid
- 6.42
- Ask
- 6.72
- Low
- 6.40
- High
- 6.59
- Объем
- 3.902 K
- Дневное изменение
- -1.68%
- Месячное изменение
- 1.10%
- 6-месячное изменение
- 31.02%
- Годовое изменение
- -6.28%
