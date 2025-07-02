Moedas / ARCT
ARCT: Arcturus Therapeutics Holdings Inc
18.90 USD 0.85 (4.71%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARCT para hoje mudou para 4.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.26 e o mais alto foi 19.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Arcturus Therapeutics Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
18.26 19.09
Faixa anual
8.04 25.89
- Fechamento anterior
- 18.05
- Open
- 18.54
- Bid
- 18.90
- Ask
- 19.20
- Low
- 18.26
- High
- 19.09
- Volume
- 530
- Mudança diária
- 4.71%
- Mudança mensal
- 11.18%
- Mudança de 6 meses
- 80.17%
- Mudança anual
- -18.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh