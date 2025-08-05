通貨 / ARCT
ARCT: Arcturus Therapeutics Holdings Inc
19.62 USD 1.57 (8.70%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARCTの今日の為替レートは、8.70%変化しました。日中、通貨は1あたり18.26の安値と19.69の高値で取引されました。
Arcturus Therapeutics Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ARCT News
- キャシー・ウッドのARK ETF、ブレラ・ホールディングスに注力しロク株を売却
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- キャシー・ウッドのARK ETF、CRSPとBEAM株の買い付けに注力
- キャシー・ウッドのARK ETF、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ株を買い、テンパス株を売却
- キャシー・ウッドのARK ETF、保有銘柄を調整、ARCTとTEMに注目
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts holdings, ARCT and TEM in focus
- キャシー・ウッドのARK、Figma、Bullish、eToroの株式を購入
- H.C. Wainwright initiates Arcturus Therapeutics stock with Buy rating on mRNA platform
- Should You Buy Arcturus Therapeutics (ARCT) After Golden Cross?
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
- Wells Fargo lowers Arcturus Therapeutics stock price target to $42 on model updates
- Arcturus Therapeutics Holdings Inc earnings missed by $3.55, revenue fell short of estimates
- Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Arcturus Therapeutics (ARCT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Arcturus Therapeutics Q2 2025 results miss expectations
- Arcturus Therapeutics shares edge higher despite earnings miss in Q2
- Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Insmed (INSM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
1日のレンジ
18.26 19.69
1年のレンジ
8.04 25.89
- 以前の終値
- 18.05
- 始値
- 18.54
- 買値
- 19.62
- 買値
- 19.92
- 安値
- 18.26
- 高値
- 19.69
- 出来高
- 2.881 K
- 1日の変化
- 8.70%
- 1ヶ月の変化
- 15.41%
- 6ヶ月の変化
- 87.04%
- 1年の変化
- -15.18%
