ARCT: Arcturus Therapeutics Holdings Inc

19.62 USD 1.57 (8.70%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ARCTの今日の為替レートは、8.70%変化しました。日中、通貨は1あたり18.26の安値と19.69の高値で取引されました。

Arcturus Therapeutics Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

ARCT News

1日のレンジ
18.26 19.69
1年のレンジ
8.04 25.89
以前の終値
18.05
始値
18.54
買値
19.62
買値
19.92
安値
18.26
高値
19.69
出来高
2.881 K
1日の変化
8.70%
1ヶ月の変化
15.41%
6ヶ月の変化
87.04%
1年の変化
-15.18%
