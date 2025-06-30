Валюты / ARCT
ARCT: Arcturus Therapeutics Holdings Inc
18.09 USD 0.04 (0.22%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARCT за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.83, а максимальная — 19.50.
Следите за динамикой Arcturus Therapeutics Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.83 19.50
Годовой диапазон
8.04 25.89
- Предыдущее закрытие
- 18.13
- Open
- 18.38
- Bid
- 18.09
- Ask
- 18.39
- Low
- 17.83
- High
- 19.50
- Объем
- 2.314 K
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 6.41%
- 6-месячное изменение
- 72.45%
- Годовое изменение
- -21.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.