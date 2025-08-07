Währungen / ARCT
ARCT: Arcturus Therapeutics Holdings Inc
19.55 USD 0.07 (0.36%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARCT hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.55 bis zu einem Hoch von 20.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arcturus Therapeutics Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARCT News
Tagesspanne
19.55 20.09
Jahresspanne
8.04 25.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.62
- Eröffnung
- 19.94
- Bid
- 19.55
- Ask
- 19.85
- Tief
- 19.55
- Hoch
- 20.09
- Volumen
- 100
- Tagesänderung
- -0.36%
- Monatsänderung
- 15.00%
- 6-Monatsänderung
- 86.37%
- Jahresänderung
- -15.48%
