통화 / ARCT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ARCT: Arcturus Therapeutics Holdings Inc
20.46 USD 0.84 (4.28%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARCT 환율이 오늘 4.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.55이고 고가는 20.79이었습니다.
Arcturus Therapeutics Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARCT News
- Arcturus Therapeutics (ARCT) Surges 8.7%: Is This an Indication of Further Gains?
- 캐시 우드의 ARK ETF, 브레라 홀딩스 집중, 로쿠 매도
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- 캐시 우드의 ARK ETF, CRSP, BEAM 주식 매수에 집중
- 캐시 우드의 ARK ETF, AMD 매수 및 Tempus 주식 매도
- 캐시 우드의 ARK ETF, ARCT 및 TEM에 집중하며 포트폴리오 조정
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts holdings, ARCT and TEM in focus
- 캐시 우드의 ARK, Figma, Bullish, eToro 주식 매수
- H.C. Wainwright initiates Arcturus Therapeutics stock with Buy rating on mRNA platform
- Should You Buy Arcturus Therapeutics (ARCT) After Golden Cross?
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
- Wells Fargo lowers Arcturus Therapeutics stock price target to $42 on model updates
- Arcturus Therapeutics Holdings Inc earnings missed by $3.55, revenue fell short of estimates
- Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Arcturus Therapeutics (ARCT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Arcturus Therapeutics Q2 2025 results miss expectations
- Arcturus Therapeutics shares edge higher despite earnings miss in Q2
- Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Insmed (INSM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
일일 변동 비율
19.55 20.79
년간 변동
8.04 25.89
- 이전 종가
- 19.62
- 시가
- 19.94
- Bid
- 20.46
- Ask
- 20.76
- 저가
- 19.55
- 고가
- 20.79
- 볼륨
- 2.518 K
- 일일 변동
- 4.28%
- 월 변동
- 20.35%
- 6개월 변동
- 95.04%
- 년간 변동율
- -11.54%
20 9월, 토요일