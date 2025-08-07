시세섹션
통화 / ARCT
주식로 돌아가기

ARCT: Arcturus Therapeutics Holdings Inc

20.46 USD 0.84 (4.28%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ARCT 환율이 오늘 4.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.55이고 고가는 20.79이었습니다.

Arcturus Therapeutics Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARCT News

일일 변동 비율
19.55 20.79
년간 변동
8.04 25.89
이전 종가
19.62
시가
19.94
Bid
20.46
Ask
20.76
저가
19.55
고가
20.79
볼륨
2.518 K
일일 변동
4.28%
월 변동
20.35%
6개월 변동
95.04%
년간 변동율
-11.54%
20 9월, 토요일