ARCT: Arcturus Therapeutics Holdings Inc
18.05 USD 0.04 (0.22%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARCT de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.71, mientras que el máximo ha alcanzado 18.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Arcturus Therapeutics Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARCT News
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- El ETF ARK de Cathie Wood centra su atención en la compra de acciones de CRSP y BEAM
- ETF de Cathie Wood compra AMD y vende acciones de Tempus
- ETF de Cathie Wood ajusta posiciones, ARCT y TEM en el punto de mira
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts holdings, ARCT and TEM in focus
- ARK de Cathie Wood compra acciones de Figma, Bullish y eToro
- H.C. Wainwright initiates Arcturus Therapeutics stock with Buy rating on mRNA platform
- Should You Buy Arcturus Therapeutics (ARCT) After Golden Cross?
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
- Wells Fargo lowers Arcturus Therapeutics stock price target to $42 on model updates
- Arcturus Therapeutics Holdings Inc earnings missed by $3.55, revenue fell short of estimates
- Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Arcturus Therapeutics (ARCT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Arcturus Therapeutics Q2 2025 results miss expectations
- Arcturus Therapeutics shares edge higher despite earnings miss in Q2
- Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
Rango diario
17.71 18.58
Rango anual
8.04 25.89
- Cierres anteriores
- 18.09
- Open
- 18.03
- Bid
- 18.05
- Ask
- 18.35
- Low
- 17.71
- High
- 18.58
- Volumen
- 1.928 K
- Cambio diario
- -0.22%
- Cambio mensual
- 6.18%
- Cambio a 6 meses
- 72.07%
- Cambio anual
- -21.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B