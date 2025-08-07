Valute / ARCT
ARCT: Arcturus Therapeutics Holdings Inc
20.46 USD 0.84 (4.28%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARCT ha avuto una variazione del 4.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.55 e ad un massimo di 20.79.
Segui le dinamiche di Arcturus Therapeutics Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
19.55 20.79
Intervallo Annuale
8.04 25.89
- Chiusura Precedente
- 19.62
- Apertura
- 19.94
- Bid
- 20.46
- Ask
- 20.76
- Minimo
- 19.55
- Massimo
- 20.79
- Volume
- 2.518 K
- Variazione giornaliera
- 4.28%
- Variazione Mensile
- 20.35%
- Variazione Semestrale
- 95.04%
- Variazione Annuale
- -11.54%
20 settembre, sabato